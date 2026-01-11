Starmer promette di mandare soldati in Ucraina il generale Shirreff risponde | Irrealistico

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato l’intenzione di inviare soldati in Ucraina, suscitando diverse reazioni. Tuttavia, il generale Shirreff ha commentato che questa possibilità appare irrealistica. La questione della presenza militare britannica sul territorio ucraino rimane oggetto di discussione, tra dichiarazioni ufficiali e considerazioni pratiche. Analizzare i fatti e le posizioni aiuta a comprendere meglio le eventuali implicazioni di un intervento militare diretto.

Ci saranno soldati britannici boots on the ground in Ucraina? Dalle affermazioni del premier Keir Starmer alla realtà sembra esserci una grande differenza. E dopo che, in Germania, il il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiarito che non intende inviare soldati tedeschi in Ucraina nemmeno dopo la fine del conflitto, anche nel Regno Unito emergono dubbi sulla strategia britannica dopo che i "volenterosi" hanno siglato, la scorsa settimana a Parigi, una dichiarazione di intenti per possibili basi militari in Ucraina e la creazione di una forza multinazionale guidata dall'Europa e sostenuta dagli Usa.

