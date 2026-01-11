Stangata dietro la porta Dalle scuole ai centri sociali | La bolletta sarà da brivido Alle Mura si battono i denti

L'aumento delle tariffe energetiche si fa sentire in diversi settori, dalle scuole ai centri sociali, influenzando le quotidianità di studenti, lavoratori e famiglie. Le bollette più salate rappresentano una sfida concreta, con effetti che si riflettono anche negli spazi pubblici e commerciali. Un quadro di preoccupazione condivisa che richiede attenzione e strategie per affrontare questa fase di aumento dei costi energetici.

Il fronte del grande freddo passa per aule e banchi; fa battere i denti alle commesse del centro commerciale; fa tremare i conti dei centri sociali. "Non è che qui lavoriamo per pagare le bollette", esclama Loreta Prampolini, 78 anni, una vita alle redini del Quadrifoglio, a Pontelagoscuro. L'ondata di gelo – nei giorni scorsi siamo scivolati a meno quattro – fa stare con gli occhi aperti la Provincia. "Paghiamo il riscaldamento per una cinquantina di edifici pubblici, tra questi le scuole superiori. Dobbiamo cercare di evitare gli sprechi", annuncia il presidente Daniele Garuti. Indossa una pelliccia bianca Giulia Lambertini, oltre l'ingresso di Camomilla Italia, centro commerciale Le Mura.

