‘Stampa turca cattiva con me’ | Can Yaman torna a Roma il preparatore | ‘Se sgarri non hai quell’addome’

Can Yaman torna a Roma, scegliendo il Colosseo come sfondo simbolico. Il protagonista ha indirizzato un messaggio alla stampa, invitando a evitare copia-incolla e a rispettare la verità. Il suo ritorno segna la volontà di chiudere una vicenda mediaticamente amplificata, sottolineando l’importanza di una comunicazione corretta e autentica.

Il post dal Colosseo e il messaggio alla stampa: ‘Non fate copia-incolla’. Can Yaman sceglie Roma, e simbolicamente il Colosseo, per chiudere una vicenda che in poche ore ha assunto proporzioni mediatiche rilevanti. Lo fa con un post su Instagram, una foto che lo ritrae sorridente nella Capitale e un messaggio diretto alla stampa italiana. Il tono è fermo ma non aggressivo, quasi un appello: non limitarsi a riprendere le notizie provenienti dalla Turchia senza verificarle. “ Cara stampa italiana, da sempre la stampa turca è cattiva con me, ma non è una novità. Però voi no ”, scrive l’attore, riferendosi alle indiscrezioni circolate dopo il suo fermo e il successivo rilascio a Istanbul nell’ambito di un’operazione antidroga. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

