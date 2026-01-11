Squalo attacca improvvisamente e le stacca il braccio 56enne muore dissanguata | Urla disperate

Un'improvvisa aggressione di uno squalo alle Isole Vergini americane ha causato la morte di una donna di 56 anni. Dopo l’attacco, altri bagnanti sono intervenuti per soccorrerla e portarla a riva, ma i tentativi di salvarla sono risultati inutili. La vittima è deceduta poco dopo, dissanguata. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti e richiede approfondimenti sulle condizioni del mare e sulla sicurezza in zona.

