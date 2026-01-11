Squalo attacca improvvisamente e le stacca il braccio 56enne muore dissanguata | Urla disperate

Da fanpage.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'improvvisa aggressione di uno squalo alle Isole Vergini americane ha causato la morte di una donna di 56 anni. Dopo l’attacco, altri bagnanti sono intervenuti per soccorrerla e portarla a riva, ma i tentativi di salvarla sono risultati inutili. La vittima è deceduta poco dopo, dissanguata. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i presenti e richiede approfondimenti sulle condizioni del mare e sulla sicurezza in zona.

L’attacco di squalo alle Isole Vergini americane dove la donna di 56 anni è stata raggiunta da altri bagnanti e portata a riva ma è morta poco dopo nonostante i tentatvi disperati dei soccorritori. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Sofia muore improvvisamente a 22 anni: disposta autopsia per chiarire le cause del malore”

Leggi anche: Camion precipita in un vivaio e travolge un uomo. Le urla disperate e i soccorsi

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

squalo attacca improvvisamente staccaSqualo attacca improvvisamente e le stacca il braccio, 56enne muore dissanguata: “Urla disperate” - L’attacco di squalo alle Isole Vergini americane dove la donna di 56 anni è stata raggiunta da altri bagnanti e portata a riva ma è morta poco dopo ... fanpage.it

Donna scompare improvvisamente in mare, possibile attacco di squalo in Usa: “Schizzi e veniva trascinata giù” - Una donna statunitense di 55 anni è scomparsa improvvisamente mentre nuotava ieri lungo le coste di Pacific Grove, cittadina costiera della Contea di Monterey, in California. fanpage.it

squalo attacca improvvisamente staccaLa triatleta Erica Fox uccisa da uno squalo: non era mai tornata a riva, il corpo trovato dopo giorni di ricerche - La donna stava nuotando con una quindicina di persone quando è improvvisamente sparita nel nulla. today.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.