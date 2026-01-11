Lo sportwashing si riferisce all’uso dello sport come strumento per migliorare l’immagine di un paese o di un’istituzione, spesso in risposta a critiche o controversie. Questa strategia si inserisce nel più ampio contesto del soft power, rappresentando un modo per influenzare l’opinione pubblica attraverso eventi sportivi. In questo articolo analizzeremo il caso saudita, evidenziando come questa pratica venga adottata e quali siano le sue implicazioni.

Sportwashing. Ovvero come rifarsi un’immagine con lo sport. C’è sempre comunque un cavallo di Troia per dare avvio allo sportwashing, soprattutto se la strategia è contestualmente legata al concetto più esteso di soft power. Detto tutto questo, parliamo dell’ Arabia Saudita. È uscito da poco in Italia il libro di James Montague che s’intitola Ingolfato. E racconta degli ingenti investimenti dell’Arabia Saudita nello sport. È un’inchiesta giornalistica, innanzitutto. Montague è uno cui piace ancora (per fortuna) ascoltare direttamente le fonti, incontrarle e consumare le suole delle scarpe. Principalmente questa volta si muove in Inghilterra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sportwashing: il dribbling saudita

Leggi anche: Africa, la fine dello “sportwashing”

Leggi anche: Non solo per sport – Africa, la fine dello “sportwashing”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sportwashing: il dribbling saudita.

Sportwashing: il dribbling saudita - C’è sempre comunque un cavallo di Troia per dare avvio allo ... quotidiano.net