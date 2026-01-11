Sport in tv oggi domenica 11 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco le principali competizioni sportive in programma oggi, domenica 11 gennaio. Tra eventi invernali, tennis e calcio, troverete orari e dettagli su come seguire gli incontri in tv e streaming. Un quadro completo delle principali discipline per chi desidera aggiornarsi su tutte le opportunità di visione, senza enfasi o sensazionalismi.

Oggi, domenica 11 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, bob, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Ci sarà l’ esordio del Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento da ieri a Belgrado, in Serbia: l’ Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà nel primo match della prima fase la Turchia. La sfida tra azzurri ed anatolici sarà la prima del programma odierno ed andrà in scena alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

