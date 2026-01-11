Sport in tv oggi domenica 11 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Ecco il programma sportivo di oggi, domenica 11 gennaio, con orari e dettagli degli eventi in tv e streaming. Tra sport invernali, tennis, calcio e altri discipline, sarà possibile seguire le principali competizioni nazionali e internazionali. Questa guida fornisce tutte le informazioni necessarie per non perdere gli appuntamenti più importanti della giornata, offrendo un quadro completo degli eventi disponibili su diversi canali e piattaforme digitali.

Oggi, domenica 11 gennaio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, biathlon, salto con gli sci, bob, combinata nordica, slittino e sci freestyle, il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Ci sarà l' esordio del Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento da ieri a Belgrado, in Serbia: l' Italia, inserita nel Gruppo D, affronterà nel primo match della prima fase la Turchia. La sfida tra azzurri ed anatolici sarà la prima del programma odierno ed andrà in scena alle ore 12.

