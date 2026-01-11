Sport | Aurigemma campioni motociclismo orgoglio Lazio da Tivoli segnale vitalita’

Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale del Lazio, ha partecipato alla cerimonia di premiazione della Federazione motociclistica italiana. Riconoscendo il valore degli atleti del Lazio nel motociclismo, l’evento ha evidenziato la vitalità dello sport nella regione. Aurigemma, originario di Tivoli, ha sottolineato l’importanza di valorizzare i talenti locali e di sostenere lo sviluppo del settore sportivo nel territorio.

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha preso parte attivamente alla cerimonia di premiazione organizzata dalla Federazione motociclistica italiana (Fmi). "È un onore celebrare oggi, nella splendida cornice del Palazzetto dello Sport di Tivoli, il talento e la determinazione dei nostri atleti – ha dichiarato Aurigemma -. I Campioni Lazio di Motociclismo 2025 non sono semplicemente i vincitori di una competizione sportiva, ma rappresentano l'eccellenza di una regione che si muove con coraggio e lealtà verso traguardi sempre più ambiziosi. Il motociclismo – ha messo in evidenza – è una disciplina che richiede rigore, spirito di sacrificio e una costante attenzione alla sicurezza.

