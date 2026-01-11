Nella giornata di ieri, si è conclusa con successo un’operazione di polizia volta a identificare e fermare un giovane di 22 anni di Arzano, responsabile di aver speronato un agente della Polizia Locale di Napoli durante un inseguimento. L’intervento, rapido e mirato, ha portato al fermo del soggetto, garantendo il rispetto delle norme e la sicurezza delle strade cittadine.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa nel giro di un giorno l’operazione che ha portato all’individuazione e al fermo di un 22enne di Arzano, responsabile di aver speronato un agente motociclista della Polizia Locale di Napoli per sfuggire a un controllo stradale. La dinamica dei fatti L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’8 gennaio, intorno alle ore 16:00. Una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale, in servizio in Piazza Bovio, ha intimato l’alt a un’Audi dopo aver sorpreso il conducente intento a utilizzare il cellulare durante la guida. L’uomo, invece di accostare, ha accelerato bruscamente in direzione di via Medina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sperona agente della Polizia Locale dopo un inseguimento, identificato e bloccato

