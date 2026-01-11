Speranze per la refurtiva. I carabinieri attivi sulle indagini e l’inchiesta.

Le speranze per la refurtiva sono alimentate dalle indagini in corso condotte dai carabinieri. Don Piero Albanesi, parroco del Duomo, ha espresso ottimismo, pur senza dettagli definitivi, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine. La situazione resta in fase di sviluppo, mentre si attendono ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle indagini e sui risultati raggiunti.

"Ci sono già notizie positive però non so ancora nulla di preciso" dice Don Piero Albanesi (nella foto), parroco del Duomo, raggiunto telefonicamente prima della celebrazione del rito di riparazione. Don Piero dopo il furto subito il 6 gennaio scorso avrebbe già ricevuto rassicurazioni dai carabinieri e dal Nucleo di salvaguardia dei beni culturali di Firenze. "Anche se a me quello che interessava di più onestamente era il contenuto sacro e quello ahimè credo sia andato disperso" riflette sconsolato. Probabilmente i ladri trovatisi con questi oggetti sacri che hanno avuto una grande risonanza mediatica, hanno cercato di disfarsene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

