Speed skating Jeffrey Rosanelli settimo sui 500 metri agli Europei Vigl 12ma sui 1000

A Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, si svolge la terza giornata degli Europei senior di speed skating 2026. In questa fase si sono disputate le gare sui 1000 metri femminili, sui 500 metri maschili e nel team pursuit femminile. Jeffrey Rosanelli si è piazzato settimo sui 500 metri, mentre Vigl si è classificato 12° sui 1000 metri.

All' Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia) proseguono le gare della terza ed ultima giornata degli Europei senior 2026 su singole distanze di speed skating: assegnati altri tre titoli, sui 1000 femminili, sui 500 maschili e nel team pursuit femminile. Nei 500 metri maschili arriva la doppietta dei padroni di casa polacchi con il successo di Damian?urek, primo con il crono di 34.527, davanti al connazionale Marek Kania, secondo con il crono di 34.821, a 0.30. Bronzo per il norvegese Bjørn Magnussen, terzo in 35.123, a 0.60. Buon riscontro per l'azzurro Jeffrey Rosanelli, settimo in 35.454, a 0.

