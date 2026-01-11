Spalletti Siamo sulla buona strada ma dobbiamo ancora lavorare

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato lo stato di forma della squadra, sottolineando che si trova sulla buona strada ma riconoscendo la necessità di continuare a lavorare. Ha evidenziato la crescita in vari aspetti, pur restando consapevole delle aree ancora da migliorare. In vista delle prossime sfide, il tecnico ha espresso fiducia in David e l’importanza di affrontare ogni partita con concentrazione e determinazione.

Il tecnico della Juve: "Affrontiamo una gara per volta, fiducia in David". TORINO - "Siamo cresciuti in molte cose, ma ce ne sono altre che dobbiamo andare 'ad acchiappare'. Il calcio è cambiato e ci dobbiamo adeguare. Questo sport mi piace moltissimo e mi emoziona parecchio. Ho le sensazioni che ho. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Spalletti: “David cresce bene, domani gli daremo fiducia”.

