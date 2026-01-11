Spalletti Siamo sulla buona strada ma dobbiamo ancora lavorare

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato lo stato di forma della squadra, sottolineando che si trova sulla buona strada ma riconoscendo la necessità di continuare a lavorare. Ha evidenziato la crescita in vari aspetti, pur restando consapevole delle aree ancora da migliorare. In vista delle prossime sfide, il tecnico ha espresso fiducia in David e l’importanza di affrontare ogni partita con concentrazione e determinazione.

Juventus, Spalletti: "Siamo noi che dobbiamo andare incontro alla vittoria" - Cremonese, gara valida per la ventesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. tuttomercatoweb.com

Spalletti: “Dobbiamo migliorare ancora tante cose. Nicola conosce bene la Serie A. Domani daremo fiducia a David. Su Chiesa e il mercato…” - Luciano Spalletti sta parlando in vista della sfida contro la Cremonese valida per la 20ª giornata di Serie A. tuttojuve.com

Luciano #Spalletti sul mercato di gennaio della #Juventus: “In un paio di posizioni siamo un po’ corti, si deve andare a completare. A me basta che venga fatto. Siamo con le orecchie dritte per vedere se si possono riempire queste caselle in maniera corretta”. x.com

David: “La cosa più triste per me del rigore sbagliato sabato è che abbiamo lasciato 2 punti. Perché ho tirato cosi Ho tirato tanti rigori e ogni volta cambio il modo di calciare. Sono contento per il gol e la vittoria di oggi. Abbraccio di Spalletti Siamo un bel gru - facebook.com facebook

