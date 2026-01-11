Spalletti Siamo sulla buona strada ma dobbiamo ancora lavorare
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato lo stato di forma della squadra, sottolineando che si trova sulla buona strada ma riconoscendo la necessità di continuare a lavorare. Ha evidenziato la crescita in vari aspetti, pur restando consapevole delle aree ancora da migliorare. In vista delle prossime sfide, il tecnico ha espresso fiducia in David e l’importanza di affrontare ogni partita con concentrazione e determinazione.
Il tecnico della Juve: "Affrontiamo una gara per volta, fiducia in David". TORINO - "Siamo cresciuti in molte cose, ma ce ne sono altre che dobbiamo andare 'ad acchiappare'. Il calcio è cambiato e ci dobbiamo adeguare. Questo sport mi piace moltissimo e mi emoziona parecchio. Ho le sensazioni che ho. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche: Juventus-Cremonese, Spalletti in conferenza stampa: “Siamo cresciuti molto. Siamo sulla buona strada. Nicola ha fatto bene ovunque”
Leggi anche: Spalletti Juve, Pessotto non ha dubbi: «Bisogna dare tempo per lavorare. Siamo in una fase ancora intermedia, ma i segnali sono positivi»
Spalletti: “David cresce bene, domani gli daremo fiducia”.
Spalletti “Siamo sulla buona strada ma dobbiamo ancora lavorare” - "Siamo cresciuti in molte cose, ma ce ne sono altre che dobbiamo andare 'ad acchiapparè. msn.com
Juventus, Spalletti: "Siamo noi che dobbiamo andare incontro alla vittoria" - Cremonese, gara valida per la ventesima giornata di Serie A in programma domani alle 20:45. tuttomercatoweb.com
Spalletti: “Dobbiamo migliorare ancora tante cose. Nicola conosce bene la Serie A. Domani daremo fiducia a David. Su Chiesa e il mercato…” - Luciano Spalletti sta parlando in vista della sfida contro la Cremonese valida per la 20ª giornata di Serie A. tuttojuve.com
Luciano #Spalletti sul mercato di gennaio della #Juventus: “In un paio di posizioni siamo un po’ corti, si deve andare a completare. A me basta che venga fatto. Siamo con le orecchie dritte per vedere se si possono riempire queste caselle in maniera corretta”. x.com
David: “La cosa più triste per me del rigore sbagliato sabato è che abbiamo lasciato 2 punti. Perché ho tirato cosi Ho tirato tanti rigori e ogni volta cambio il modo di calciare. Sono contento per il gol e la vittoria di oggi. Abbraccio di Spalletti Siamo un bel gru - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.