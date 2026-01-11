Spalletti | Nicola conosce il mestiere sarà un pericolo in più
Luciano Spalletti commenta l’ingresso di Nicola nel suo staff, sottolineando la sua competenza e il valore aggiunto. Il tecnico evidenzia l’importanza di mantenere costante il livello di attenzione, lavorando con umiltà e determinazione per migliorare la fase offensiva e il controllo del gioco. La strategia mira a rafforzare la squadra, affrontando ogni sfida con disciplina e concentrazione, per raggiungere gli obiettivi prefissati con continuità.
“Siamo sulla buona strada ma c’è da rifarlo tutte le volte. C’è il problema di riportare la squadra nella metà campo avversaria, lì bisogna essere bravi, umili, senza indugi, timori. Dobbiamo rifarlo con la Cremonese, contro un allenatore molto capace che rispetto in tutto”. Così Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A con la Cremonese. “Quando vedo le squadre di Nicola dà l’impressione di conoscere il mestiere, la Serie A – ha spiegato Spalletti – Sa benissimo andare a sfruttare dei momenti della partita che per altri sono momenti normali. 🔗 Leggi su Lapresse.it
