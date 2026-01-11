Spalletti | Nicola conosce il mestiere sarà un pericolo in più

Luciano Spalletti commenta l’ingresso di Nicola nel suo staff, sottolineando la sua competenza e il valore aggiunto. Il tecnico evidenzia l’importanza di mantenere costante il livello di attenzione, lavorando con umiltà e determinazione per migliorare la fase offensiva e il controllo del gioco. La strategia mira a rafforzare la squadra, affrontando ogni sfida con disciplina e concentrazione, per raggiungere gli obiettivi prefissati con continuità.

Spalletti: “Dobbiamo migliorare ancora tante cose. Nicola conosce bene la Serie A” - Luciano Spalletti sta parlando in vista della sfida contro la Cremonese valida per la 20ª giornata di Serie A. tuttojuve.com

Spalletti e i videini, "È partita la chiamata alle armi": in conferenza si accende Juve-Cremonese - Il tecnico bianconero risponde alle provocazioni e fa quadrato attorno ai bianconeri: "Ho quattro persone che lavorano per riferirmi cosa si dice" ... tuttosport.com

(Gds) "Con Spalletti è Juve d'assalto: la media dei tiri in porta è aumentata del 61%" https://ow.ly/XHMj50XUOml - facebook.com facebook

#Spalletti sull’abbraccio della squadra a #David: “Quando ti arrivano tutte quelle offese mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo dopo tutto quello che è successo. Ha fatto grande prestazione, era il momento di fargli sentire gli amici che ha dentr x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.