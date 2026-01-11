Spalletti | Giocare il lunedì ci fa guardare gli altri e capire che per nessuna è semplice vincere
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese. Ha sottolineato come giocare il lunedì permetta di osservare meglio gli avversari e di comprendere quanto sia difficile ottenere una vittoria in ogni gara. Un’analisi che evidenzia l’importanza di mantenere alta la concentrazione e il rispetto per il livello di competitività in campionato.
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese. Di seguito quanto dichiarato. Spalletti: «Primo anno come a Napoli? Queste sono le sensazioni che ho in ogni club». Dalla Cremonese alla Cremonese, con la Cremonese c’è stata la sua prima panchina in bianconero. Le chiedo: da allora in cosa ha visto crescere maggiormente questo gruppo? «Secondo me siamo cresciuti in molte cose, però ce ne sono altre che dobbiamo andare ancora ad acchiappare. Dobbiamo renderci conto che ormai fanno parte del calcio attuale, invece, di metterle in seconde e terze posizioni, quelle cose lì sono diventate fondamentali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Napoli Bologna, David Neres si racconta: «Sono emozionato e concentrato, bello giocare per vincere. Sconfitta in campionato? Ci colpì duramente. Vincere è l’unica cosa che conta»
Leggi anche: Conte dopo Napoli Eintrahct: «Se non segni non vinci, hanno imparato bene come si fa il catenaccio italiano! Dobbiamo capire che è più difficile giocare ogni 3 giorni»
Spalletti: "Juve timida, Yildiz fa suonare le campane. Io a Napoli facile". Vlahovic, zero speranze - All’Allianz Stadium arriva la prima vittoria casalinga dell’era Spalletti in bianconero contro il ... tuttosport.com
Spalletti, corsa al rinnovo: il sì fino al 2028. La Juve vuole giocare d'anticipo x.com
Spalletti: “Conte ha ragione. La mia Juve non ha nulla da invidiare alla sua squadra. Conte ha ragione, da un punto di vista tecnico non ho niente da invidiare alla sua squadra. La mia ha le carte in regola per giocare contro chiunque. Dal punto di vista struttur - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.