Spalletti | Giocare il lunedì ci fa guardare gli altri e capire che per nessuna è semplice vincere

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha commentato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Cremonese. Ha sottolineato come giocare il lunedì permetta di osservare meglio gli avversari e di comprendere quanto sia difficile ottenere una vittoria in ogni gara. Un’analisi che evidenzia l’importanza di mantenere alta la concentrazione e il rispetto per il livello di competitività in campionato.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.