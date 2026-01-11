SOS Tartarughe | la plastica viaggia con i migranti del mare

SOS Tartarughe è un progetto dedicato alla tutela delle specie marine, con particolare attenzione alle tartarughe che subiscono gli effetti dell’inquinamento da plastica. La presenza di rifiuti plastici nelle acque si estende oltre i confini nazionali, seguendo le rotte migratorie delle creature marine. Questo fenomeno rappresenta una sfida globale che richiede azioni coordinate per preservare la biodiversità e la salute degli ecosistemi marini.

L’inquinamento da plastica non è più un problema locale, ma una minaccia transfrontaliera che segue le rotte della fauna selvatica. A confermarlo è una recente ricerca pubblicata sulla rivista scientifica PeerJ Life and Environment, che ha analizzato lo stato di salute delle tartarughe verdi (Chelonia mydas) nelle acque delle isole Ogasawara, in Giappone. I risultati sono inquietanti: i . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

