Sorpreso in flagranza di reato a cedere la cocaina a Miramare e arrestato dalla Polizia di Stato

Il 10 gennaio, durante un servizio di controllo del territorio a Miramare, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un uomo sorpreso in flagranza di reato mentre cedeva cocaina. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, volte a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della normativa vigente.

Nella serata del 10 gennaio, le volanti della questura di Rimini, nell'ambito del servizio del controllo del territorio, hanno arrestato un uomo per spaccio di sostanze stupefacenti.Nello specifico, nella zona di Miramare, i poliziotti hanno notato tre soggetti, un albanese e due cittadini.

