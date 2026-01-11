Sono gay e ho sposato Veronica Peparini solo per i soldi | la risposta di Andreas Muller agli haters è ironica

Andreas Muller, ballerino noto nel mondo dello spettacolo, ha risposto con ironia alle accuse ricevute sui social media, dove gli haters lo avevano coinvolto in commenti offensivi e infondati. La sua risposta mira a chiarire la propria posizione senza alimentare polemiche, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. In un contesto di crescente attenzione alla tutela della reputazione online, il suo gesto rappresenta un esempio di gestione matura delle critiche.

Nel mondo dei social media, dove il confine tra critica e odio gratuito è spesso invisibile, il ballerino Andreas Muller ha deciso di alzare un muro invalicabile. Il vincitore di Amici 16 è finito al centro di una tempesta di commenti velenosi che mettono in discussione la sua integrità, il suo orientamento sessuale e, cosa ben più grave, la serenità della sua famiglia. Con un video pubblicato su Instagram, Muller ha scelto l’arma del sarcasmo per smontare le teorie più assurde circolate sul suo conto. Il coreografo ventinovenne ha esordito citando testualmente le accuse dei “leoni da tastiera”: l’idea che sia segretamente omosessuale e che abbia sposato Veronica Peparini (sua ex insegnante nel talent di Maria De Filippi e più grande di lui di 25 anni) solo per scalata sociale e interesse economico. 🔗 Leggi su Cultweb.it

