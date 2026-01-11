Dopo la discesa di Zauchensee, Sofia Goggia non ha ancora annunciato la data del suo ritorno in gara. La stagione italiana prosegue con diverse competizioni in programma, offrendo opportunità di recupero e di rilancio per l'atleta. Restano da seguire gli aggiornamenti sul calendario, mentre Goggia si prepara a tornare in pista con l'obiettivo di confrontarsi al meglio con le sfide della Coppa del Mondo di sci alpino.

Sofia Goggia ha archiviato senza soddisfazione il fine settimana di Zauchensee, dove la Coppa del Mondo di sci alpino è sbarcata per le prime gare veloci del nuovo anno: 17mo posto in discesa libera su una pista molto tecnica, con curvoni veloci, partenza accorciata e neve molle dopo un’intensa perturbazione; superG non disputato a causa delle avverse condizioni meteo. Questo tracciato viene riconosciuto come uno dei più complicati del Circo Bianco femminile, il rischio di cadere è sempre molto elevato e va affrontato con la giusta attenzione. Il risultato ottenuto sabato non è certo soddisfacente, ma le condizioni erano tutt’altro che ideali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Solo una discesa sottotono a Zauchensee, quando torna in gara Sofia Goggia? Filotto in Italia: il calendario

Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia oggi, prima prova discesa Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv

Leggi anche: Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono; Quando parte Sofia Goggia oggi nel superG di Zauchensee 2026: orario, n. di pettorale, tv; Sofia Goggia fatica a Zauchensee: “Dovevi sciare da miciona, preferivamo un recupero”. E cita Cocciante; Laura Pirovano si sfoga: “Questa gara aveva ben poco di discesa. Condizioni di sicurezza al limite”.

Lindsey Vonn domina la mini-discesa di Zauchensee, maledizione Pirovano. Goggia sottotono - Lindsey Vonn prosegue nella sua straordinaria stagione e si lancia sempre di più verso il mese di febbraio, quando andrà a caccia dell'oro olimpico a ... oasport.it