Soccorso alpino missioni in crescita nel 2025

Nel 2025, il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria ha consolidato il suo ruolo di supporto vitale per la sicurezza nelle zone montuose e sperdute della regione. Le missioni svolte quest’anno evidenziano l’importanza di un servizio specializzato e presente, che garantisce interventi tempestivi e professionali in ambienti difficili. La crescita delle attività testimonia l’impegno continuo per tutelare chi si avventura in territori complessi e impervi.
Il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria archivia il 2025, confermandosi un pilastro fondamentale per la sicurezza nelle aree impervie della regione. Nell'anno appena concluso, le missioni di soccorso sono state complessivamente 551, un dato in crescita rispetto al passato.L'attività operativa. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
