Slittino quanti posti avrà l’Italia a Milano Cortina 2026? Il contingente definitivo

L’Italia si prepara a partecipare ai Giochi di Milano Cortina 2026 con un contingente di posti assegnati nello slittino. Dopo la fase di qualificazione, il bilancio per gli azzurri si presenta positivo, consolidando le speranze di una rappresentanza significativa in questa disciplina. Di seguito, i dettagli sul numero definitivo di posti disponibili per la squadra italiana in vista delle Olimpiadi.

Va in archivio con un bilancio soddisfacente per i colori azzurri la fase di qualificazione olimpica dello slittino verso gli imminenti Giochi di Milano Cortina 2026. L’Italia ha conquistato infatti otto dei nove pass disponibili come numero massimo per ogni Paese, non riuscendo a completare un en plein riuscito solamente alle due superpotenze della disciplina (Germania e Austria). La Nazionale capitanata dal DT Armin Zöggeler potrà schierare nella rassegna a cinque cerchi tre atleti nel singolo maschile e due nel singolo femminile (la terza quota è sfuggita per poco meno di 30 punti in favore degli Stati Uniti), mentre per quanto riguarda i doppi vedremo in azione due coppie maschili ed una femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

