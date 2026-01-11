Slittino doppio femminile | Degenhardt Rosenthal vincono a Winterberg Falkensteiner-Huber decime

Le atlete tedesche Degenhardt e Rosenthal si sono imposte nel doppio femminile a Winterberg, ottenendo la loro 15ª vittoria in Coppa del Mondo. La coppia Falkensteiner-Huber si è classificata decima. Sfortunatamente, Vötter e Oberhofer hanno avuto un’uscita di pista. La competizione conferma il dominio delle tedesche in questa disciplina, con un risultato che riflette la continuità delle loro prestazioni.

Le tedesche dominano anche in Germania centrando la 15ª vittoria in Coppa del Mondo. Sfortunata uscita per VötterOberhofer. Le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal si confermano imbattibili nel doppio femminile di Winterberg, firmando la 15ª vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Sul budello tedesco, nella seconda tappa stagionale, le padrone di casa hanno .

