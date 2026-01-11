Slalom di Adelboden | Rassat vince e torna leader Vinatzer 17°

Nel slalom di Adelboden, Rassat conquista la vittoria e si riappropria del pettorale rosso, segnando il suo secondo successo stagionale. Vinatzer termina al 17° posto, ottenendo i primi punti in Coppa del Mondo, mentre Barbera si classifica tra i primi trenta. La gara conferma l’equilibrio tra i protagonisti e offre indicazioni importanti per le prossime competizioni.

Rassat vince ad Adelboen e si riprende il pettorale rosso, Vinatzer è 17/o, a punti anche Kastlunger e Barbera - Come detto, Rassat sfila al compagno di squadra Clement Noel (ottavo) il simbolo del primato: 340 a 314, con Timon Haugan (out nella prima) terzo a quota 285; Vinatzer è tredicesimo con 102 punti. fisi.org