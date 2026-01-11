Slalom di Adelboden | Rassat vince e torna leader Vinatzer 17°
Nel slalom di Adelboden, Rassat conquista la vittoria e si riappropria del pettorale rosso, segnando il suo secondo successo stagionale. Vinatzer termina al 17° posto, ottenendo i primi punti in Coppa del Mondo, mentre Barbera si classifica tra i primi trenta. La gara conferma l’equilibrio tra i protagonisti e offre indicazioni importanti per le prossime competizioni.
Il francese firma il secondo successo stagionale e riprende il pettorale rosso. Vinatzer chiude 17°, primi punti in Coppa del Mondo per Barbera. Paco Rassat torna a esultare nello slalom di Adelboden, centrando il secondo successo stagionale e riconquistando il pettorale rosso di leader di specialità. Una vittoria costruita nella seconda manche, dopo una prima . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: vince ancora la Francia, Rassat nuovo fenomeno. Vinatzer appannato
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca risposte in slalom
Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Slalom a Madonna di Campiglio: vince Noel su Hallberg, Rassat sul podio risalendo dal 16° posto; Clement Noel vince lo slalom sulla 3Tre ed eguaglia Kostelic, sul podio Hallberg e Rassat. Sala e Canins a punti, Vinatzer fuori; Campiglio, il francese Noel vince lo slalom di Coppa del mondo, delusione Italia.
Rassat vince ad Adelboen e si riprende il pettorale rosso, Vinatzer è 17/o, a punti anche Kastlunger e Barbera - Come detto, Rassat sfila al compagno di squadra Clement Noel (ottavo) il simbolo del primato: 340 a 314, con Timon Haugan (out nella prima) terzo a quota 285; Vinatzer è tredicesimo con 102 punti. fisi.org
Sci, slalom Adelboden: Rassat sorprende i norvegesi, indietro gli azzurri - Il francese rimonta nella seconda e vince prendendosi anche il pettorale rosso di specialità. sport.quotidiano.net
Rassat vince lo slalom di Cdm di Adelboden, Vinatzer 17° - Paco Rassat vince lo slalom di Adelboden, in Svizzera, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino maschile ... msn.com
PACO RASSAT RIMONTA AD ADELBODEN Il francese, 4° dopo la prima manche, vince lo slalom gigante con una super seconda manche e beffa Pinheiro Braathen, McGrath e Kristoffersen Rassat diventa il nuovo pettorale rosso #EurosportSCI x.com
«La seconda manche sarà decisiva, voglio difendere questa posizione fino in fondo». Henrik Kristoffersen torna a brillare sulla pista di Adelboden, dove, dopo la prima frazione dello slalom di Coppa del Mondo, si trova davanti a tutti grazie a un tempo di 56"6 - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.