Siviglia-Celta Vigo lunedì 12 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I galiziani sognano il colpaccio

Lunedì 12 gennaio 2026 alle 21:00 si affrontano Siviglia e Celta Vigo, nel match valido per la diciannovesima giornata di Liga. In questo articolo troverai le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, analizzando le strategie delle due squadre. Il Celta Vigo mira a ottenere un risultato positivo in un momento delicato per il Siviglia, che cerca punti fondamentali in casa.
Il posticipo che chiuderà la diciannovesima giornata di Liga vedrà protagonisti il Siviglia e il Celta Vigo: i punti in palio sono importanti e pesano soprattutto per i padroni di casa, che stanno vivendo un momento non semplice. La sconfitta interna col Levante di domenica scorsa ha aperto scenari preoccupanti: i punti finora sono 20, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
