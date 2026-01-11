Siviglia-Celta Vigo lunedì 12 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Posticipo ad alta tensione al Sanchez Pizjuan

Il match tra Siviglia e Celta Vigo, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle ore 21:00 al Sanchez Pizjuan, chiuderà la diciannovesima giornata di Liga. In questa sfida, i punti in palio sono fondamentali, specialmente per il Siviglia, che attraversa un periodo complesso. Di seguito, formazioni, quote e pronostici per un incontro di alta tensione.

Il posticipo che chiuderà la diciannovesima giornata di Liga vedrà protagonisti il Siviglia e il Celta Vigo: i punti in palio sono importanti e pesano soprattutto per i padroni di casa, che stanno vivendo un momento non semplice. La sconfitta interna col Levante di domenica scorsa ha aperto scenari preoccupanti: i punti finora sono 20, . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

