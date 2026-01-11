È stata avviata una collaborazione tra ente pubblico e privato per completare i lavori di risanamento della strada provinciale 183

Una collaborazione pubblico-privata per terminare i lavori di risanamento della strada provinciale 183 "Jesina variante" ad Appignano. L’intervento, infatti, ha visto la sinergia tra la Provincia e la ditta Giessegi Industria Mobili spa che si è offerta di completare, a proprie spese, l’asfaltatura e il ripristino del manto stradale su un tratto della provinciale. Questo in virtù del fatto che si tratta di un’arteria molto utilizzata dall’azienda sia per il passaggio dei mezzi pesanti (autocarri e autoarticolati) che delle numerose autovetture dei propri dipendenti. La Provincia, che aveva appaltato diversi tratti dalla "Jesina", per un importo complessivo dei lavori di circa 150mila euro, ha accolto la richiesta con cui è stato così possibile finanziare l’ulteriore manutenzione dell’intera arteria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sistemata la provinciale Jesina

