SiriaAleppo | curdi lasciano alcune zone

I combattenti curdi delle SDF hanno deciso di evacuare alcune zone di Sheikh Maqsoud ad Aleppo, dopo aver preso il controllo dei quartieri in seguito ai recenti scontri con le forze governative siriane. La decisione, riportata da AFP, rappresenta un nuovo sviluppo nel contesto del conflitto in Siria, evidenziando i cambiamenti nelle dinamiche territoriali e nelle strategie delle parti coinvolte.

2.35 I combattenti curdi delle SDF hanno accettato di evacuare i quartieri di Sheikh Maqsoud ad Aleppo conquistati dopo gli scontri con le forze governative siriane, come riportato da AFP. Trasferiti in bus verso Tabaqa, hanno lasciato la città dove dal 6 gennaio oltre 140.000 civili sono fuggiti e 21 sono morti negli attacchi reciproci. Parallelamente, ieri il Centcom USA ha condotto massicci attacchi aerei contro basi Isis in Siria centrale, in rappresaglia ad un agguato del 13 dicembre nel quale furono uccisi tre americani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

