Nella notte tra sabato e domenica, gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid in Siria contro obiettivi dell’Isis. Questi interventi seguono l’imboscata di Palmira, che ha provocato la morte di due soldati statunitensi e di un interprete civile. L’operazione fa parte di un’attività militare continua nella regione, volta a contrastare le minacce rappresentate dallo Stato Islamico.

Gli Stati Uniti hanno lanciato nella notte tra sabato e domenica un’altra serie di attacchi contro lo Stato Islamico in Siria, in seguito all’imboscata del mese scorso a Palmira che ha causato la morte di due soldati statunitensi e di un interprete civile americano nel Paese. I raid hanno colpito diversi obiettivi dello Stato Islamico in tutto il Paese L’esercito statunitense ha affermato che gli attacchi sono stati condotti insieme alle forze alleate, senza specificare quali forze abbiano preso parte all’operazione ma successivamente l’esercito della Giordania ha fatto sapere di aver preso parte ai raid. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Siria, nuovi raid Usa contro obiettivi dell'Isis

