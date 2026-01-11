Sirene nella notte | uomo ubriaco finisce in ospedale

Durante la notte a Desio, in piazza Conciliazione, un uomo di 41 anni è stato soccorso a causa di un'intossicazione etilica. L'episodio si è verificato intorno alle 1.30, in una serata caratterizzata da festeggiamenti. Le forze dell'ordine e i servizi di emergenza sono intervenuti per garantire la sicurezza e il pronto intervento.

