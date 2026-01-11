Sir?t | l’inferno oltre i confini del dolore

Da screenworld.it 11 gen 2026

Quello tra orrore e delirio è un confine sottile. Una linea di demarcazione che segna il passaggio tra l’arte e l’esasperazione. Quando abbiamo visto per la prima volta questo film, nel pieno del Festival di Cannes, la sensazione è stata di totale interdizione: bombe su quel confine avevano spiazzato anche il più scettico, lasciando spazio a qualcosa di diverso, di originale. Qualcosa che non aveva una forma precisa, ma che a tratti sapeva colpire con una veemenza bellissima e brutale. Il film di Oliver Laxe è una creatura cangiante: comincia il suo percorso andando in una direzione, poi prende una piega esplosiva che lo porta da tutt’altra parte. 🔗 Leggi su Screenworld.it

