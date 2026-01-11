Sir?t catarsi techno in un viaggio alla fine del mondo
Titolo: Sir?t Titolo originale: Sir?t Regia: Óliver Laxe Paese di produzione anno durata: Spagna, Francia 2025 115 min. Sceneggiatura: Óliver Laxe, Santiago Fillol Fotografia: Mauro Herce Montaggio: Cristóbal Fernández Suono: Kangding Ray Cast: Sergi Lopez, Bruno Núñez, Jade Oukid, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Herderson, Tonin Janvier Produzione: 4 A 4 Productions, El Deseo, Filmes da Ermida, Movistar Plus+, Uri Films Distribuzione: MUBI Programmazione: Auditorium CULT! Bergamo, UCI Cinemas Orio “È così che ci si sente alla fine del mondo?”. Una fine del mondo attraversata con un comune senso di smarrimento, tradotto nell’ossessività catartica di una danza techno. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Fino alla fine del mondo: il viaggio distopico di Wim Wenders al Cinema Astra
Leggi anche: Benvenuti alla Fine del Mondo
Buon anno a tutti voi! Il passaggio tra il vecchio e il nuovo anno, per me, rappresenta una sorta di catarsi che si identifica con il caminetto, sempre simbolo di famiglia e serenità. Cerco di bruciare tutte le scorie che mi hanno appesantito durante l’anno ormai co - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.