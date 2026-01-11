Sir?t catarsi techno in un viaggio alla fine del mondo

Titolo: Sir?t Titolo originale: Sir?t Regia: Óliver Laxe Paese di produzione anno durata: Spagna, Francia 2025 115 min. Sceneggiatura: Óliver Laxe, Santiago Fillol Fotografia: Mauro Herce Montaggio: Cristóbal Fernández Suono: Kangding Ray Cast: Sergi Lopez, Bruno Núñez, Jade Oukid, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Herderson, Tonin Janvier Produzione: 4 A 4 Productions, El Deseo, Filmes da Ermida, Movistar Plus+, Uri Films Distribuzione: MUBI Programmazione: Auditorium CULT! Bergamo, UCI Cinemas Orio “È così che ci si sente alla fine del mondo?”. Una fine del mondo attraversata con un comune senso di smarrimento, tradotto nell’ossessività catartica di una danza techno. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

