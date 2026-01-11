Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono arrivati a Melbourne, pronti per gli Australian Open che inizieranno domenica 18 gennaio. I due campioni, con stili e personalità differenti, rappresentano una delle sfide più interessanti di questa edizione del torneo. La loro presenza contribuisce a mantenere alto l’interesse e la qualità del grande evento tennistico, che apre ufficialmente il calendario degli Slam del nuovo anno.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono atterrati insieme a Melbourne, dove domenica 18 gennaio incominceranno gli Australian Open, primo Slam della nuova annata agonistica. I due giocatori hanno preso insieme l’aereo da Seoul, capitale della Corea del Sud dove hanno dato vita all’esibizione vinta dallo spagnolo nella giornata di sabato con il punteggio di 7-5, 7-6. Prima dell’esordio nel torneo più importante di inizio anno, il numero 2 del mondo e il numero 1 del ranking ATP saranno impegnati al One Point Slam (mercoledì 14 gennaio) e a un incontro di esibizione a testa (l’azzurro incrocerà il canadese Felix Auger-Aliassime nella giornata di venerdì). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner e Alcaraz arrivano a Melbourne: “Un bene avere campioni con personalità diverse”

Leggi anche: Masters 1000 di Parigi, Sinner batte Bergs con personalità e carattere: arrivano gli ottavi

Leggi anche: Primi allenamenti agli Australian Open. Sinner e Alcaraz in arrivo, Berrettini già a Melbourne

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sinner e Alcaraz non perdono tempo: arrivano insieme a Melbourne e iniziano subito ad allenarsi (FOTO e VIDEO); Tennis, montepremi Aus Open supera Wimbledon: 64 milioni di euro; Highlights Serie A: Napoli-Verona 2-2: gli highlights Video; Dakar, vince la Honda.

Sinner e Alcaraz arrivano a Melbourne: “Un bene avere campioni con personalità diverse” - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono atterrati insieme a Melbourne, dove domenica 18 gennaio incominceranno gli Australian Open, primo Slam della nuova ... oasport.it

Sinner e Alcaraz non perdono tempo: arrivano insieme a Melbourne e iniziano subito ad allenarsi (FOTO e VIDEO) - I primi due giocatori al mondo si sono diretti subito a Melbourne dopo aver giocato un match di esibizione a Seul nella mattinata italiana di ieri Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno scaldato i motor ... tennisitaliano.it