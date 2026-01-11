Sinfonie in Salone – Il suono della gioventù | dopo la pausa natalizia riprendono gli ultimi appuntamenti a Salerno

Dopo la pausa natalizia, riprendono gli ultimi appuntamenti di “Sinfonie in Salone – Il suono della gioventù” a Salerno. La rassegna, alla sua seconda edizione, prosegue con eventi dedicati alla musica, alla partecipazione e al talento dei giovani. Un’occasione per scoprire nuove espressioni artistiche in un contesto raccolto e stimolante, valorizzando la crescita culturale e musicale della comunità locale.

"Sinfonie in Salone – Il suono della gioventù": dopo la pausa natalizia riprendono gli ultimi appuntamenti musicali nel Salone dei Marmi Prosegue nel segno della musica, della partecipazione e del talento giovanile la seconda edizione di "Sinfonie in Salone – Il suono della gioventù", la rassegna.

