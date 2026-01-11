Simon and the stars l' astrologo tv dopo Affari Tuoi a Viterbo al San Leonardo

Venerdì 9 gennaio, Simon and the stars, noto astrologo televisivo, è stato ospite al teatro San Leonardo di Viterbo. Dopo la partecipazione a una puntata speciale di Affari Tuoi dedicata alla Lotteria Italia, ha incontrato il pubblico locale, dialogando con Marilena Savino e Federico Meschini. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e approfondimento sulle tematiche dell’astrologia in un contesto culturale e informativo.

La sera di venerdì 9 gennaio il noto astrologo Simon and the stars, ancora fresco dalla partecipazione alla puntata speciale di Affari Tuoi della Befana collegata alla Lotteria Italia, ha intrattenuto il folto pubblico al teatro San Leonardo, dialogando con Marilena Savino e Federico Meschini.

