silenzio in sala al cinema si lavora a maglia

Negli ambienti cinematografici, si assiste a un curioso fenomeno: il silenzio si accompagna all’attività di lavorare a maglia. Il knitting e il crochet, pratiche tradizionali che richiamano un’atmosfera vintage, stanno riscuotendo un crescente interesse tra i giovani. Molti professionisti e appassionati cercano di cogliere questa tendenza, offrendo spazi e iniziative dedicate a questa riscoperta del mestiere manuale.

Knitting e crochet, per dirla all'anglosassone, maglia e uncinetto, nell'amatissimo italiano che sa di vintage, stanno vivendo un grande ritorno di fiamma tra le giovani generazioni e c'è chi decide di intercettare questo nuovo amore. Si tratta del cinema Odeon di via Mascarella, che da domenica prossima lancia Uncinemetto, rassegna cinematografica in quattro atti (per ora) con la possibilità di lavorare ai ferri o all'uncinetto, appunto. La prima domanda da farsi è: ma come si fa con la sala buia? La risposta è presto detta, perché il format è stato ben studiato con la collaborazione di Ikigai Crochet, intenditrice del rituale.

