Silent reading party | la rivoluzione silenziosa che salva la lettura
Il silent reading party rappresenta una nuova modalità di condivisione della lettura, promuovendo momenti di concentrazione e calma in un mondo frenetico. Questo evento invita i partecipanti a leggere in silenzio, creando uno spazio di quiete e riflessione collettiva. In un’epoca dominata dall’uso incessante di dispositivi digitali, queste iniziative offrono un’occasione di riscoperta del piacere di leggere senza distrazioni, contrastando la frammentazione dell’attenzione.
Life&People.it Esiste una forma di ribellione silenziosa che sta attraversando le metropoli contemporanee, un atto di resistenza pacifica contro la dittatura dell’algoritmo e la frammentazione dell’attenzione. I silent reading party non sono soltanto un evento sociale, ma un vero e proprio rituale di riappropriazione cognitiva. Il nostro sguardo è costantemente sequestrato dal bagliore blu degli smartphone perciò, ritrovarsi in uno spazio condiviso per leggere, in un silenzio denso e rispettoso, assume i contorni di un’esperienza mistica laica. Non è la solitudine della biblioteca, né il brusio di un cafè; è una “solitudine condivisa” dove la presenza dell’altro non è distrazione, ma supporto morale nel viaggio individuale tra le pagine. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it
Leggi anche: Silent reading party: la rivoluzione silenziosa che salva la lettura
Leggi anche: Lugo: i Silent reading party alla biblioteca Trisi
Silent Reading Party: la rivoluzione silenziosa che salva la lettura; Silent Book Party, al Parco della Resistenza di Cuneo il terzo appuntamento di lettura poetica in silenzio; Lugo | i Silent reading party alla biblioteca Trisi.
Silent reading party, fuga dal caos e dagli smartphone: le persone scelgono sempre di più il silenzio - Nell'ultimo anno la nuova frontiera è quella del silent reading party, il fenomeno che arriva dagli Stati Uniti per contrastare l'abuso degli smartphone nelle situazioni ricreative Sarà il caos sempre ... leggo.it
Lugo: i Silent reading party alla biblioteca Trisi - La biblioteca Trisi di Lugo organizza due ’ Silent reading party ’ nelle serate dei mercoledì 21 gennaio e 11 marzo. msn.com
Eventi di gennaio in libreria Silent Reading Party: sabato 17 gennaio dalle 15.00 alle 17.00 Laboratorio “Insetti Pazzi” di e con la scrittrice @alteavilla_writing a partire dal suo ultimo libro “La stanza delle meraviglie “ @scienza_express Presen facebook
Buongiorno Leverano Talvolta penso che il paradiso sia leggere continuamente, senza fine” Virginia Woolf Condividiamo con voi lo scatto della nostra cara follower Chiara durante il Silent Reading di ieri #immagini #utenti #lettura x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.