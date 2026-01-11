Signora ha perso le monetine | anziana derubata al supermercato tre arresti

Nella vicenda di un’anziana derubata al supermercato con la “tecnica delle monetine”, sono stati arrestati i responsabili. L’episodio, purtroppo frequente, evidenzia l’importanza di prestare attenzione ai propri effetti personali. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare i sospettati, contribuendo a mantenere la sicurezza nelle aree pubbliche e sensibilizzando sulla prevenzione di questo tipo di reati.

Ancora un episodio di furto ai danni di un’anziana con la cosiddetta “tecnica delle monetine”, ma questa volta il colpo è finito con l’arresto dei responsabili. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Fidenza, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Colta da malore al cimitero. La figlia soccorre l’anziana e viene derubata della borsa Leggi anche: Derubata della borsa fuori dal supermercato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Castano Primo. Furto nel parcheggio del supermercato. “Signora ha perso le monete!“: anziana derubata nel parcheggio del supermercato. Blitz dei carabinieri, tre arresti - “ la tecnica delle monetine è un inganno frequentemente utilizzato per distrarre le vittime e rubare i loro beni, in particolare borse e oggetti di valore. gazzettadiparma.it

Sale l'allarme sicurezza in città. Questa mattina uno scippo. Scippo questa mattina in via Vittorio Veneto. Una signora mentre stava camminando è stata avvicinata da un malvivente che con violenza le ha strappato la borsa dalle mani. Ha perso l'equilibrio e è - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.