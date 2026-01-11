Sigarette accese con la foto in fiamme di Khamenei la protesta delle iraniane nel mondo

Una forma di protesta silenziosa ma significativa sta emergendo tra le donne iraniane all’estero. Attraverso video condivisi sui social, alcune di loro si mostrano mentre accendono sigarette davanti a un’immagine in fiamme dell’Ayatollah Khamenei, simbolo di resistenza contro il regime. Questa iniziativa rappresenta un gesto di dissenso, sottolineando la volontà di esprimere solidarietà e opposizione in modo pacifico e visibile.

