Sicurezza e carenza di organico nella polizia | il Siap incontra un deputato salentino

Il sindacato Siap ha incontrato un deputato salentino per discutere della crescente carenza di organico nelle forze di polizia. L'incontro ha avuto l’obiettivo di analizzare le criticità e individuare possibili soluzioni per migliorare la sicurezza sul territorio e rafforzare l’efficienza delle attività di polizia. La discussione si inserisce in un contesto di attenzione continua alle risorse e alle esigenze delle forze dell’ordine locali.

GALATINA – Il sindacato della polizia incontra un parlamentare del luogo per sollevare la questione della carenza di organico. Nelle scorse ore, infatti, i segretari provinciali del Siap di Lecce e Brindisi, rispettivamente Gianluigi Casciaro e Cosimo Sorino, hanno illustrato a nome degli agenti. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

