Negli ultimi mesi sono stati trattati circa 51.000 casi di sicurezza cibernetica, evidenziando un aumento della complessità delle minacce digitali. Nel 2025, attacchi sofisticati, ransomware e frodi online hanno coinvolto cittadini e servizi essenziali, sottolineando l’importanza di rafforzare le misure di protezione e sensibilizzare gli utenti sulla sicurezza in rete.

Nel 2025 la sicurezza cibernetica ha registrato una crescente complessità, con attacchi sofisticati, ransomware, frodi online e reati contro la persona che hanno inciso sulla vita dei cittadini e sui servizi essenziali. In questo contesto, la Polizia Postale ha operato attraverso un approccio integrato basato su prevenzione, contrasto investigativo e costruzione di competenze, per formare personale altamente qualificato e rafforzare la resilienza collettiva, contribuendo in tal modo, insieme agli altri partner istituzionali, al consolidamento della capacità di risposta del sistema Paese. Con riferimento ai dati consolidati al 21 dicembre, l’attività della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica si è sviluppata su scala nazionale con un impegno operativo continuo e ad alta intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza cibernetica lungo la rete: trattati 51mila casi negli ultimi mesi

Leggi anche: Violenza e stalking, impennata di casi negli ultimi due anni

Leggi anche: Covid in Toscana: 125 nuovi casi e nessun decesso negli ultimi sette giorni. 55 i ricoverati (2 in terapia intensiva)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sicurezza cibernetica lungo la rete: trattati 51mila casi negli ultimi mesi; Etf Cyber Security: Quali Sono i Migliori nel 2026?; Minori e web, allarme-rosso. Tutti i rischi della rete.

Sicurezza cibernetica lungo la rete: trattati 51mila casi negli ultimi mesi - Nel 2025 la sicurezza cibernetica ha registrato una crescente complessità, con attacchi sofisticati, ransomware, frodi online e reati contro ... ilrestodelcarlino.it