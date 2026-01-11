Si sporge dal balcone e cade | grave un 51enne

Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone questa mattina. Soccorso prontamente dall'elisoccorso a Gottolengo, le sue condizioni sono ancora da valutare. L’incidente ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità accertano le cause dell’accaduto.

Sarebbe potuta finire decisamente peggio per l'uomo di 51 anni soccorso questa mattina dall'elisoccorso Gottolengo. I soccorsi lo hanno trovato in gravi condizioni sotto al balcone di casa: stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, si sarebbe sporto troppo dalla ringhiera, finendo per.

Si sporge dal balcone, perde l’equilibrio e precipita: paura per un 51enne - Brutto incidente stamattina a Gottolengo per un uomo di 51 anni che è precipitato dal balcone di casa ed è ... giornaledibrescia.it

Uomo precipita dal balcone a Mornago: grave trauma cranico - rianimazione a Varese, è caduto dal primo piano; i carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente ... laprovinciadivarese.it

