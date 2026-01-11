Si continua a pattinare per tutto gennaio | rimane aperta la pista di ghiaccio in piazza a Cervia

La pista di ghiaccio in piazza Garibaldi a Cervia sarà aperta fino a domenica 1 febbraio. Con una superficie di 450 metri quadrati, rappresenta un’area di svago e socializzazione, particolarmente frequentata da famiglie, bambini e giovani. Questa attrazione, situata nel cuore della città, offre un’occasione per praticare pattinaggio in un ambiente aperto e accessibile durante tutto il mese di gennaio.

La pista del ghiaccio in piazza Garibaldi rimarrà aperta fino a domenica 1 febbraio. Nella storica piazza centrale di Cervia, la grande pista di pattinaggio (450 metri quadrati) è punto di incontro e occasione di divertimento per tutti, in modo particolare per bambini e ragazzi.Per tutto il mese.

