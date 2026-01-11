Sfida di cucina contadina. Il trionfo de I Gelsi nello show di Borghese.

La sfida di cucina contadina ha visto la squadra de

"Un’esperienza bellissima, indimenticabile: quattro giornate di divertimento, con dietro tanto impegno, cercando di fare il meglio". Così Francesca Villani, titolare e cuoca della country house "I Gelsi" nelle campagne di Macerata, in località Acquesalate, ha commentato la vittoria nel programma di Sky " 4 Ristoranti ". Lei, ribattezzata in trasmissione "la marchigiana per amore", con il marito Pietro Belelli ha ottenuto il punteggio maggiore portando a casa il titolo di "miglior ristorante di cucina contadina del Maceratese " e premi per un valore di oltre 5mila euro. Nata in città, a Bologna, la Villani ha raccontato di aver sempre desiderato fin da bambina un posto in campagna con gli animali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

