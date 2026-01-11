Seveso e gli altri | quali sono i Comuni della Brianza che stanno cercando personale

La Provincia di Monza e Brianza, attraverso la Centrale Unica dei concorsi pubblici, gestisce le selezioni di personale per 36 dei suoi Comuni, oltre a sette enti della Provincia di Como e altri organismi come ATO e Parco Agricolo Nord Est. Questa attività mira a coprire le esigenze di lavoro di diverse realtà locali, garantendo procedure trasparenti e mirate alle richieste del territorio. Di seguito, un aggiornamento sulle opportunità di impiego attualmente ricercate.

Monza – La Provincia di Monza e Brianza, con la Centrale Unica dei concorsi pubblici, svolge attività di selezione del personale per 36 comuni del suo territorio (quelli aderenti al servizio sui 60 totali), oltre a 7 comuni della Provincia di Como e a enti diversi: ATO Monza e Brianza, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, Parco Agricolo Nord Est, POLIS Lombardia. Fra i profili più richiesti la Centrale segnala quelli tecnici, soprattutto architetti, geometri e assistenti sociali. Meno richieste ma difficili da trovare quando aprono i bandi, sono le professionalità in ambito informatico e statistico, analisi dati, intelligenza artificiale e simili, le nuove professionalità insomma, di cui anche le pubbliche amministrazioni oggi hanno molto bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

