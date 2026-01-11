Serie C Livorno-Juventus Next Gen in diretta LIVE

Da livornotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Serie C, Livorno-Juventus Next Gen in diretta. La partita si svolge alle 12, offrendo un'occasione per riprendere il cammino dopo l'ultima sconfitta. Segui l'incontro in tempo reale e resta aggiornato sui risultati e sulle principali novità della sfida tra queste due squadre.

Lasciarsi alle spalle la sconfitta di Terni e ripartire subito. Questo l'obiettivo con cui il Livorno, nel match in programma alle 12.30 allo stadio Armando Picchi, affronterà la Juventus Next Gen. Gli amaranto, al momento, hanno soltanto un punto di vantaggio sulla zona playout e non possono. 🔗 Leggi su Livornotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Leggi anche: Renate Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Secondo Turno di Coppa Italia Serie C

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie C | Dove vedere Livorno-Juventus Next Gen; domani c'è la Juventus Next Gen: le probabili formazioni; Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Serie C, girone B: Juve Next Gen, in striscia positiva, domani nella tana del Livorno.

serie c livorno juventusJuventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri, allenati da Brambilla, affronteranno la prima trasferta del nuovo anno: l'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati ... tuttosport.com

serie c livorno juventusLIvorno-Juventus Next Gen, le formazioni ufficiali: Anghelè ad ispirare Guerra ed Okoro - Juventus Next Gen, match valido per la 21 esima giornata del girone B di serie C, in programma oggi a partire dalle 12:30. tuttojuve.com

US Livorno 1915 - Juventus Next Gen U23 | Serie C, Group B, Giornata 21 | In Diretta Oggi

Video US Livorno 1915 - Juventus Next Gen U23 | Serie C, Group B, Giornata 21 | In Diretta Oggi

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.