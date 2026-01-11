Serie C Livorno-Juventus Next Gen 1-2 | amaranto affondati dai bianconeri al Picchi arriva il secondo ko consecutivo

Nel match di Serie C, il Livorno è stato sconfitto 1-2 dalla Juventus Next Gen all'Armando Picchi, segnando la seconda sconfitta consecutiva. Dopo un pareggio iniziale di Di Carmine, i bianconeri con Puczka e Guerra sono riusciti a ribaltare il risultato. La partita evidenzia le difficoltà della squadra amaranto nel proseguire il percorso di questa stagione.

