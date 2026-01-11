Serie A oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

Oggi, domenica 11 gennaio, si disputa la partita tra Verona e Lazio, valida per la 20ª giornata di Serie A. La sfida si svolge al Bentegodi e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica. Segui in diretta questa partita per aggiornamenti e risultati.

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, i biancocelesti sfidano il Verona al Bentegodi nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal 2-2 dell'Olimpico contro la Fiorentina, lo stesso risultato maturato da quella di Zanetti contro il Napoli.

Verona-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La partita tra Verona e Lazio è in programma alle ore 18 e sarà visibile in diretta su Sky e Dazn. tuttosport.com

Hellas Verona Lazio LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match - Hellas Verona Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 20a giornata del campionato di Serie A 2025- lazionews24.com

LIVE ? Verona – Lazio: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto

