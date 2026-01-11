Serie A oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

Oggi, domenica 11 gennaio, si disputa la partita tra Verona e Lazio, valida per la 20ª giornata di Serie A. La sfida si svolge al Bentegodi e rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la loro posizione in classifica. Segui in diretta questa partita per aggiornamenti e risultati.

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, i biancocelesti sfidano il Verona al Bentegodi nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal 2-2 dell'Olimpico contro la Fiorentina, lo stesso risultato maturato da quella di Zanetti contro il Napoli.  Dove vedere Verona-Lazio? La partita sarà . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

