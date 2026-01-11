Serie A oggi Fiorentina-Milan – La partita in diretta

Oggi, domenica 11 gennaio, si gioca Fiorentina-Milan, partita valida per la 20ª giornata di Serie A. La sfida si svolge al Franchi e mette di fronte due team con obiettivi diversi in classifica. Di seguito, la diretta aggiornamenti per seguire l’andamento dell’incontro.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, seconda in classifica, arriva dal pareggio agguantato nel finale contro il Genoa, mentre la Fiorentina è reduce dal pari dell'Olimpico contro la Lazio. Calcio d'inizio alle .

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 79 delle 171 sfide in Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (81) i rossoneri hanno ottenuto più successi nella loro storia in Serie A. sport.sky.it

Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: debutta dal 1' Füllkrug, torna Kean. Out Rabiot - È tutto pronto al Franchi per la sfida tra la Fiorentina e il Milan, fischio di inizio in programma alle 15:00 e gara valida per la 20^ giornata. tuttomercatoweb.com

?Live FIORENTINA-MILAN - SERIE A?

