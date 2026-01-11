Serie A Nkunku salva il Milan con la Fiorentina finisce 1-1

Nel match di Serie A tra Fiorentina e Milan, la partita si conclude con un risultato di 1-1. La Fiorentina è passata in vantaggio al 66’ con Comuzzo, su azione da corner. Il Milan ha raggiunto il pareggio all’ultimo minuto grazie a Nkunku, che ha sfruttato un’opportunità nel tempo di recupero. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre in questa giornata di campionato.

Nkunku al 90? regala al Milan il pareggio sul campo della Fiorentina, passata in vantaggio al 66'con Comuzzo sugli sviluppi di un corner battuto da Gudmundsson. E' stato un match a due fasi quello di Firenze: primo tempo con Pulisic che più volte sfiora il vantaggio per i rossoneri, secondo con i padroni di casa in versione sprint, capaci di mettere in difficoltà gli avversari sino a trovare la rete del vantaggio. Un gol maturato, per i viola, in una seconda frazione giocata senza le indicazioni dalla panchina di Vanoli, espulso per proteste a pochi istanti dall'intervallo. Con il pareggio odierno il Milan sale a 40 punti, la Fiorentina raggiunge, invece, quota 14.

