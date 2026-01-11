Serie A la Lazio passa a Verona | merito di un autogol

La Lazio conquista tre punti importanti in trasferta contro il Verona, grazie a un autogol di Nelsson al 79'. La vittoria permette ai biancocelesti di migliorare la propria posizione in classifica e di rafforzare le speranze di qualificazione europea. La partita si è decisa nel finale, con una giocata determinante di Lazzari che ha indirizzato l'esito dell'incontro.

La Lazio espugna il Bentegodi e rilancia le proprie chance europee. La giocata decisiva, per gli uomini di Maurizio Sarri, parte al 79' dai piedi di Lazzari che provoca l'autorete di Nelsson. I biancocelesti salgono così a 28 punti in classifica, scavalcando provvisoriamente il Bologna (che ha una partita in meno), riuscendo a vincere il primo match in un mese. L'Hellas, invece, fallisce l'aggancio alla Fiorentina, restando in penultima posizione a 13 punti.

Verona-Lazio 0-1, le pagelle: Manuel Lazzari entra e la decide supportato da un buon Matteo Cancellieri, in casa Verona bene Bella-Kotchamp e Frese - La Lazio vince di misura allo Stadio "Bentegodi" di Verona tornando a festeggiare i tre punti dopo più di un mese d'attesa. eurosport.it

Hellas Verona Lazio 0-1: Lazio che sbocca la partita con un autogol sfortunato! Grande inserimento di Lazzari - Hellas Verona Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 20a giornata del campionato di Serie A 2025- lazionews24.com

Verona-Lazio 0-1, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA #VeronaLazio x.com

Serie A, in campo Verona-Lazio: scaligeri a caccia di punti per la salvezza Fiorentina-Milan 1-1. Il Parma espugna Lecce, ieri la Roma ha superato il Sassuolo 2-0. Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Alle 20.45 InterNapoli Segui la diretta su Rainews.it - facebook.com facebook

