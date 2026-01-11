Serie A Juventus-Cremonese | probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Juventus e Cremonese, valida per la Serie A, si svolgerà lunedì 12 gennaio alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito, le probabili formazioni e le indicazioni su come seguire l’incontro in tv. Un appuntamento importante per il campionato italiano, offrendo un’opportunità di analisi e aggiornamenti sulle squadre coinvolte.

La Serie A torna protagonista a Torino con la sfida tra Juventus e Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio alle 20:45 all'Allianz Stadium. Un appuntamento valido per la 20ª giornata di campionato che, almeno sulla carta, vede i bianconeri partire con i favori del pronostico.

